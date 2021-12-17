Герой рубрики #ЗолотаяМолодежьРД Гамид Алиев

Герой очередного выпуска рубрики #ЗолотаяМолодежьРД — Гамид Алиев, ученик 10 физико-математического класса Лицея № 39 Махачкалы. Школьник является неоднократным призером и победителем регионального этапа ВСОШ по математике, информатике и физике, призер Кавказской математической олимпиады по математике (2021), победитель заключительного этапа олимпиады «Россети»(2021), призер заключительного этапа олимпиады по математике «Физтех» (2020-2021). Кроме того, Гамид Алиев становился призером заключительного этапа международной олимпиады по математике «Формула единства/Третье тысячелетие», призером и победителем олимпиады по математике «Турнир городов» и «Турнир Ломоносова», призером международной олимпиады по математике «Золотое Руно» (2018).

«При современной нагрузке в школе свободного времени очень немного. Почти все оно отводится для дополнительных занятий по олимпиадной математике, информатике и физике. Это занятия в онлайн-сессиях, проводимые ведущими в этой сфере преподавателями, занятия в заочной физтех-школе при МФТИ и самостоятельное решение олимпиадных задач»,- делится ученик.

Гасан учится на «отлично» и отмечает, что учителя и директор школы создают очень благоприятный микроклимат для хорошего учебного процесса. Среди его одноклассников — несколько победителей и призеров олимпиад различных уровней. Юноша готовится сейчас к сдаче ЕГЭ и планирует связать свою жизнь с прикладной математикой.

«Я дважды был участником ноябрьских математических смен в Центре «Сочи-Сириус». Впечатления самые положительные. Строительство Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» и другие подобные мероприятия очень стимулируют к занятиям, способствуют личным контактам детей, имеющих схожие интересы. Это очень правильно и важно для наших ребят»,- говорит Гасан.