Герой России получил награду от Миннац Дагестана

Один из активных представителей Правительства Дагестана в регионах, Постпред в Хабаровском крае, Бейдуллах Исаев в эти дни находится на Донбассе.

Накануне, он прямо на передовой, встретился с воинами, которые задействованы в СВО и одного из них мужественного и настоящего воина, Героя России, Леонида Рыжова, наградил медалью от имени министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан за мужество и укрепление межнационального мира и согласия!

В ходе своей поездки Б. Исаев встретился и поговорил с местными жителями, которые по его словам благодарны России за их освобождение от украинских националистов.

«Местные жители с которыми мне удалось пообщаться, говорят простое «спасибо!», — пишет он на своих страницах в соцсетях.