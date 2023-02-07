Генри Сехудо: Махачеву будет несложно справиться с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал предстоящий поединок Александра Волкановски с Исламом Махачевым.

«Александр ничего не может сделать. Я тренировался в Дагестане, там меня поставили на место. Ислам вырос в среде, где рождаются олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Махачеву будет несложно с ним справиться», — сказал Сехудо.

Поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

На счету 31-летнего дагестанца 23 победы в 24 боях в смешанных единоборствах. У 34-летнего австралийца 25 побед в 26 поединках.