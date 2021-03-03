Гендиректор Махачкалинского аэропорта рассказал о ходе его реконструкции

Арсен Пирмагомедов отметил, что благодаря частным инвестициям реализуется строительство нового международного терминала, инфраструктуры аэропорта. Это позволит расширить маршрутную сеть, обслуживать больше пассажиров.

На данный момент, по словам гендиректора аэропорта «Уйташ», разрабатывается проект второго этапа по реконструкции предприятия. Данные работы также предусматривают строительство новой взлетно-посадочной полосы с повышенным уровнем прочности. Это позволит принимать судна разного уровня, в частности — грузовые.

Вкупе все реконструкционные мероприятия должны увеличить пассажиропоток и развитие туризма.