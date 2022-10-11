Газпром планирует восстановить и модернизировать почти пять тысяч республиканских сетей

10 октября 2022 года Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана, в ходе которого поделился итогами рабочей встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

По словам Сергея Меликова, в рамках встречи была обсуждена задача по снижению аварийности в энергетической сфере в газовом комплексе, а также реконструкции тех жилых домов, которые построены с нарушением строительных норм конструирования газовых сетей.

В рамках встречи Глава Республики Дагестан напомнил об увеличении тарифа на газ в начале 2022 года. Данное решение поддержало руководство ФАС. «Расходы по компенсации тарифа государство взяло на себя и это никак не сказалось на выплатах населения», — сказал Сергей Меликов.

Уже в 2022 году Газпром планирует выкупить почти пять тысяч республиканских сетей, модернизировать их и восстановить. Также было отмечено, что в рамках встречи была достигнута договорённость о строительстве пятнадцати социальных объектов в Дагестане к 2023 году. Данные мероприятия будут реализованы в рамках программы «Газпром — детям».