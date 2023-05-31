Гасангусейн Абдулжелилов высказался о добрососедских отношениях Дагестана с Азербайджаном

Председатель дагестанского фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника М.Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов высказался о добрососедских отношениях России, в частности Республики Дагестан с Азербайджаном.

Дагестанцы ценят исторически сложившиеся дружеские отношения между Россией и Азербайджаном, и мы уверены в дальнейшем развитии и укреплении этих связей. Для нас дагестанцев Азербайджан был, есть и будет братской соседней республикой. Дагестан с Азербайджаном связывают давние исторические, экономические и культурные взаимоотношения.

Наши геополитические, геостратегические планы неразрывно связаны, с древних времен народы обеих республик тесно общались, налаживая в первую очередь экономические связи, которые впоследствии получили свое развитие в истории, культуре, жизни и быте, традициях, в том числе и в сотрудничестве в области исламской религии. Географическое расположение Азербайджана и Дагестана, единое Каспийское море оставило свой неповторимый отпечаток в добрососедских взаимоотношениях наших братских народов. Важно и то, что сами дагестанцы и азербайджанцы дорожат этими родственными связями.

Мы не просто соседи, мы друзья и братья. Причём эта братская дружба складывается из многовековых отношений между дагестанскими и азербайджанским народами. Мы всегда по-доброму и трепетно относимся к традициям представителей азербайджанской национальности, которые вносят свой вклад в культуру многонационального Дагестана. Мы объединены единой историей, единым будущим и единой судьбой. И очень отрадно, что в постоянном режиме поддерживаются и культурные связи и неоднократные дружеские встречи Главы Дагестана Сергея Меликова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку и деловые поездки с рабочим визитом Дагестанской делегации во главе с Председателем Народного Собрания Республики Дагестан Зауром Аскендеровым в Азербайджанскую Республику, где обсуждены перспективы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также тесные деловые и дружественные встречи между общественностью Дагестана и Азербайджана. Все это является подтверждением крепких дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном и залогом дальнейшего успешного взаимодействия в социальной и экономической сферах» — говорит Гасангусейн Абдулжелилов Кроме того, он отметил роль в развитии российско-азербайджанских дружественных связей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечают в этом году.

«Также радует, что в нашей республике на ряду с широким празднованием 100-летия Расула Гамзатова проходят представительные круглые столы, международные конференции и другие мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Для нас дагестанцев Гейдар Алиев – мудрый государственный деятель, общенациональный лидер Азербайджана, Почетный кунак Дагестана, формировавший многовековые дружественные и добрососедские отношений между Азербайджаном — Россией — Дагестаном. Память о Гейдаре Алиевиче будет жить вечно! «Мы не просто соседи, мы друзья, мы гордимся нашими братскими отношениями!», – заключил Гасангусейн Абдулжелилов.

Источник: Мирмол