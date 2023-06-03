Гасан Османов организовал праздник детям из семей СВО и детям с ограниченными возможностями здоровья 

По инициативе и финансовой поддержке депутата Народного Собрания РД Гасана Османова было организовано мероприятие «Музыкальная шкатулка» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей СВО, приуроченное к международному празднику — «Дню защиты детей».

Мероприятие было проведено на базе Театра поэзии совместно с директором АНО «Центр развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства «Мирадж»» Аминат Шамсудиновой. Данное мероприятие стало площадкой равных возможностей и инклюзивного творчества. Наравне с профессиональными артистами и музыкантами в стихах, танце и в музыке свои номера показали дети с ОВЗ. Ребята рассказали о своей нелегкой судьбе и преодолении трудностей, исполнив гимн вечной благодарности матерям.

До начала мероприятия Патимат Омарова провела тренинг по инклюзивному волонтерству для студентов Дагестанского музыкального училища им. Г.А. Гасанова, которые выступали для приглашенных на концерте. В мероприятии приняли участие более 80 человек. Такой особенный подход помогает в социализации детей с разными нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями. Для особенных детей и их родителей был организован фуршет с учетом особенностей режима их питания.

После фуршета было фееричное «Шоу Мурада». В завершение мероприятия Гасан Османов вручил всем детям призы и подарки. Депутат заявил: «Дети — это наше будущее и особенные дети должны иметь равные возможности для жизни и развития. Мы всё должны обратить внимание на детей участников СВО, так как они получают огромную ментальную нагрузку и им нужна забота и любовь их в жизни».

Источник: Мирмол