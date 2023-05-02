Галина Пшеницына — художник-живописец, педагог, член Союза художников России

Работы Галины Пшеницыной выставлены в музеях многих российских городов и зарубежных частных коллекциях. Свыше 30-ти она лет передаёт знания и опыт начинающим художникам республики.

Указом Президента РФ ей присвоено звание заслуженного художника России. Нагрудный знак и удостоверение Галине Пшеницыной вручил глава Дагестана.

«Галина Васильевна с 1966 года живёт и работает в нашей республике, щедро делится своей радостью видения мира с людьми. Её произведения мгновенно узнаются на выставках и привлекают внимание своим профессионализмом, глубоким чувством оптимизма и любви к полюбившемуся краю», — сказал Сергей Меликов, вручая награду.