Гаджи Султанов: «Задача зональных рабочих групп — создать справедливую конкурентную среду для развития бизнеса»

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов прокомментировал решение о создании в республике зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики в Республике Дагестан.

«Нам важно активизировать работу муниципальных комиссий на местах. И они должны реально включиться в работу по выведению бизнеса «из тени». Здесь всем необходимо понимать, что одна из основных задач – обеспечение справедливости налогообложения и создания конкурентной среды для развития бизнеса. Нами учтено и мнение общественных организаций, и бизнеса, это будет работа с выездом на места», — сказал Гаджи Султанов.