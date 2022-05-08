Гаджи Инчилова — ветерана ВОВ — поздравили представители власти Дагестана

Зампредседателя Правительства РД Ризван Газимагомедов совместно с заммэра города Махачкалы в преддверии Дня Победы навестили ветерана Великой Отечественной войны Гаджи Инчилова.

Ими были переданы ветерану приветственный адрес и подарки от Сергея Меликова. Гости поблагодарили Г. Инчилова за вклад в будущее мира без фашизма. Он же в свою очередь поделился воспоминаниями о былых днях и боевых товарищах. Не обошёл он вниманием и тех военнослужащих, что находятся сейчас в Украине, подчеркнув, что «внуки победителей не подведут Родину».

Гаджи Инчилов вступил в Красную Армию в 1941 году — после 8 класса. Участвовал во многих боях, награждён медалями и орденами. И сейчас часто встречается с подрастающим поколением.