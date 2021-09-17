Функции наблюдателей на выборах

Наблюдатели — это лица, которые осуществляют наблюдение за соблюдением закона на выборах или референдумах, контролируют происходящее и фиксируют возможные нарушения.

Наблюдателя могут выдвигать политические партии, конкретный кандидат или конкретный субъект , например ОП РД.

На участке могут присутствовать 1-2 наблюдателя от каждой партии или кандидата.

Говоря о правах наблюдателях хочу прежде всего , отметить, что они имеют право производить в помещении для голосования строго с того места, которое определено Председателем участковой избирательной комиссии фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом Председателя, заместителя Председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

Также наблюдатели вправе знакомиться со списком избирателей и сведениями о них, а также реестром заявлений избирателей, голосующих вне избирательного участка, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; присутствовать при голосовании вне помещения для голосования;

наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и так, что бы он мог видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей; визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за составлением избирательной комиссией протоколов об итогах голосования; обращаться к Председателю УИК с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования; знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в которую он направлен; присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующей избирательной комиссии.

Наблюдателям запрещено агитировать за кандидатов, выдавать избирателям бюллетени, расписываться и заполнять бюллетень за избирателя , даже если об этом попросил сам Избиратель; принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, участвовать в принятии решений избирательной комиссией, а также совершать действия, нарушающие тайну голосования и препятствующие работе избирательной комиссии.

Источник: Дагестанская правда