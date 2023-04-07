Общество

Фирудин Раджабов: «Общественная палата является важной площадкой взаимодействия общества и органов государственной власти»

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Общественная палата Республики Дагестан впервые была сформирована в 2006 году.

За прошедший период она стала важным институтом гражданского общества нашей республики. Общественная палата республики способствует развитию институтов гражданского общества и учету потребностей общественных объединений при реализации государственной политики органами власти всех уровней.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» этот общественный орган выступает одним из главных субъектов осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления. Общественная палата является важной площадкой взаимодействия общества и органов государственной власти.

Для поддержки деятельности органов власти, в том числе по обеспечению безопасности нашей страны, в нынешних сложных общественно-политических условиях необходимо усилить взаимодействие общественных организаций и властных структур. В этой связи возрастает роль этого общественного органа, как главного института гражданского общества.

Считаю, что в Общественной палате должны быть представлены все слои общества, и прежде всего представители ветеранских, молодежных, женских организаций, других социально ориентированных общественных организаций, а также участники специальной военной операции.

Срок полномочий Общественной палаты РД действующего 7-го состава в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об Общественной палате Республики Дагестан» истекает 8 июля 2023 года.

В связи с этим Народным Собранием Республики Дагестан в соответствии с законодательством начата процедура формирования нового состава Общественной палаты Республики Дагестан.

Информация о начале формирования 8-го состава Общественной палаты, подготовленная Комитетом Народного Собрания Республики Дагестан по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям, опубликована 30 марта 2023 года на официальном сайте Народного Собрания Республики Дагестан.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают также некоммерческие организации. Каждая организация, деятельность которой составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата.

Комитетом с 30 марта по 2 мая 2023 года будет осуществляться прием соответствующих документов от общественных организаций. Поступившие документы будут рассмотрены на заседании Комитета и 15 кандидатур в члены Общественной палаты будут предложены на утверждение сессией Народного Собрания Республики Дагестан в мае месяце текущего года.

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