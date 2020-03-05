Финалистов конкурса WorldSkills трудоустроят по специальности. Об этом рассказала журналистам министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова.

Она отметила, что несколько финалистов уже получили место в большой энергетической компании.

Мугутдинова назвала WorldSkills хорошей площадкой для поиска вакансий и специалистов. Она уверена, что конкурс формирует должное отношение к рабочим специальностям.

По информации центра занятости «Успех», конкурсанты соревновались по 50 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 300 специалистов.

Победители регионального конкурса представят Дагестан на всероссийском этапе.