Финалистов конкурса WorldSkills трудоустроят по специальности. Об этом рассказала журналистам министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова.
Она отметила, что несколько финалистов уже получили место в большой энергетической компании.
Мугутдинова назвала WorldSkills хорошей площадкой для поиска вакансий и специалистов. Она уверена, что конкурс формирует должное отношение к рабочим специальностям.
По информации центра занятости «Успех», конкурсанты соревновались по 50 компетенциям. В Чемпионате приняли участие 300 специалистов.
Победители регионального конкурса представят Дагестан на всероссийском этапе.