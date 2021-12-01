Фильм дагестанского журналиста признан лучшим на конкурсе «Энергия побед»

Фильм корреспондента телеканала ННТ Курбана Рагимова «Дорога в Токио» об олимпийском чемпионе Абдулрашиде Садулаеве признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Энергия побед».

Работа победила в номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/ фильм/ сюжет» среди региональных СМИ.

«После триумфа в Играх 2016 года в карьере Абдулрашида были сложные периоды, связанные в первую очередь с травмами. Об этом мало кто знал, и в фильме я хотел показать не просто подготовку спортсмена к Олимпиаде, а чтобы зрители увидели настоящую психологию победителя. Несмотря на все сложности ты двигаешься вперед и достигаешь своей цели», – рассказал журналист.

Фильм «Дорога в Токио» вышел в канун Олимпиады в Токио, на которой Абдулрашид Садулаев завоевал второе олимпийское золото.