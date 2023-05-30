Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Махачкале

30 мая Сергей Меликов принял участие в открытии филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Открытие регионального фонда «Защитники Отечества» глава Дагестана назвал значимым событием для региона. Сергей Меликов поблагодарил за кропотливую работу по созданию филиала всех, кто был причастен к процессу.

«Самое главное, чтобы те люди, которые нас с вами защищают от зла и агрессии, от псевдоценностей, знали, что в тылу у его семьи есть возможность обратиться за помощью и она обязательно будет оказана. Всем желаю успеха в этой работе, нашим военнослужащим — победы и возвращения домой, а семьям — терпения», — обратился к участникам церемонии Сергей Меликов.

Фонд расположен в здании министерства труда и социального развития региона. По словам и.о. руководителя филиала фонда Магомеда Рашидова, каждый обратившийся в фонд участник СВО, близкий родственник военнослужащего и ветеран не останется без внимания и помощи.

«Для этого мы подобрали в свой коллектив неравнодушных сотрудников и дойдем до каждого нашего земляка», — заверил Рашидов.