Фестиваль таланта и радости

Дагестан с давних времён славился своими народными промыслами и их уникальностью. Вот в Ботлихском историко-краеведческом музее и решили провести тематическую ярмарку, а участие в ней приняли около 20 мастеров, известных в республике и далеко за её пределами.

Мастеров и гостей приветствовала директор музея Аминат Дибиргаджиева. А глава района Руслан Гамзатов поблагодарил умельцев за возможность познакомиться с их творчеством.

«Народные промыслы Дагестана известны далеко за его пределами. Не зря наших мастеров восхвалял великий Расул Гамзатов. Ваш труд бесценен и является историей нашей республики и её отдельных народов. Люди уходят, сменяются эпохи, а изделия мастера передают следующим поколениям историю, сохраняя культуру и быт», – отметил Руслан Гамзатов.

От имени представителей ремесленных цехов благодарность руководству района и работникам музея выразили мастер унцукульской насечки, член Союза художников России Магомедали Магомедалиев и реставратор по тканям Национального музея им. А. Тахо-Годи Белла Кишева.

Красочное шоу и яркие эмоции гостям подарил своими зажигательными национальными танцами фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих».

С помощью презентации, познавательных рассказов и мастер-классов собравшиеся совершили путешествие по самым известным своим мастерством уголкам нашей многонациональной республики. Участники услышали рассказы о том, кто создавал уникальные вещи, познакомились с историей зарождения народных промыслов, их особенностями, как удалось сохранить все это до наших дней.

Кубачинские ювелирные украшения, унцукульская насечка, балхарская керамика, медночеканное мастерство, табасаранские ковры радовали посетителей фестиваля своей уникальностью и многообразием.

Достояно представили себя и местные искусники из Ботлихского района, которые продемонстрировали гостям знаменитые андийские бурки, женскую одежду в этностиле, необычные макеты из спичек, деревянную посуду, ковры и вязаные изделия ручной работы. И, конечно, это событие не могло пройти без блюд национальной кухни – популярного ботлихского пирога, андийского хвороста и других вкусностей.

Гости ярмарки прониклись темой народных промыслов, задавали много вопросов, брали мастер-классы, что доставило им много радости. У каждого посетителя также была возможность купить товары умельцев на память об этих интересных людях и их мастерстве.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/festival-talanta-i-radosti/