Фестиваль плова состоится в Дагестане

2 октября 2021 года на вершине Сулакского каньона состоится IV Международный Гастрономический Фестиваль «Плов — это вам не рисовая каша!». Организатором фестиваля выступает Национальная ассоциация гостеприимства Северного Кавказа.

Десятки лучших поваров встретятся в гастрономическом поединке за звание лучшего кулинара.

По словам организаторов фестиваля, с 10 часов утра до 5 вечера зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с участием звездных гостей, аниматоров, танцевальных ансамблей, выставка народно-художественных промыслов, мастер-классы по ковроткачеству и НХП, конные прогулки, катание на байках и мн.др., конечно, с дегустацией плова!