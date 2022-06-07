Фестиваль кофе завершился в Махачкале

В Махачкале завершился фестиваль кофе, в рамках которого был определен лучший бариста на Северном Кавказе, а также был назван лучший авторский напиток города.

В двух из трёх номинаций победу одержали участники из Республики Чечня: в номинации «классика» — Ваха Кадимагомедов, а создателем лучшего авторского напитка признан Саид Домбаев. В номинации «Лате-арт» победителем стал уроженец Дагестана Тажудин Гачабуров.

Фестиваль кофе в Махачкале проходил три дня. За это время его посетили более тридцати тысяч человек, а число участников равнялось пятидесяти. По словам организатора фестиваля Шамиля Гусейнова, в 2023 году планируется увеличить количество участников, а также провести мастер-классы при участии лучших бариста страны.