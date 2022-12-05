Ферезулла Кахриманов: «Он обладал высочайшей силой убеждения…»

Вчера на 93 году жизни скончался Почетный председатель Госсовета, герой труда Российской федерации Магомедали Магомедов.

Своим мнением о личности М.М. Магомедова с нашим изданием поделился председатель Общественного совета при министерстве транспорта РД, председатель Махачкалинского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных и сил и правоохранительных органов Ферезулла Кахриманов, который лично знал Магомедали Магомедова, работал с ним.

«Без сомнения, Магомедали Магомедович был выдающимся государственным деятелем, найти равных которому сегодня невозможно. Он всю жизнь служил интересам республики, сохранению мира между дагестанскими народами.

Знаю его с 1980-х годов, когда Магомедали Магомедович возглавлял Совет Министров республики, а я работал первым заместителем генерального директора объединения «Дагестанавтотранс». Потом, когда я был депутатом двух созывов Народного собрания РД (1999-2007), много раз лично общался с ним, обсуждал проблемы моих избирателей.

Магомедали Магомедович ко всем народам республики относился как к своим детям. Особое внимание уделял малочисленным народам, старался поддерживать их даже больше, чем крупные этносы республики.

Государственный Совет Дагестана – уникальный в своем роде высший исполнительный орган государственной власти, в состав которого входили по одному представителю от всех 14 титульных этносов Дагестана, был создан по инициативе именно Магомедали Магомедовича и сыграл важную роль в обеспечении интересов всех народов республики и сохранении межнационального согласия в тяжелые годы — с 1994 по 2006-й.

Все мы помним трагический и тревожный 1998 год, когда была предотвращена попытка государственного переворота в республике. Бесконтрольные толпы громили Дом Правительства, крушили все на своем пути. И прилетевший из Москвы Магомедали Магомедович один, без охраны, решительно вышел к мятежникам на площадь. Тогда были все предпосылки к тому, что государственная власть в республике не устоит, и Дагестан превратится в еще одну горячую точку на карте России. Магомедали Магомедович сумел примирить все стороны и найти единственно верное решение. При этом убедительно, но твердо озвучил свою государственную позицию и не принял выдвигаемые ультиматумы. Я сомневаюсь, что в этой ситуации кто-нибудь другой, как он, сумел бы мирно, без крови разрешить этот серьезный политический кризис.

Вообще, Магомедали Магомедович обладал высочайшей силой убеждения. Я сам не раз был свидетелем, как в Народном Собрании то и дело возникали острые разногласия по самым различным, иногда, казалось, неразрешимым вопросам. Но приходил Магомедали Магомедович и своим выступлением остужал горячие головы, разрешал споры, вынуждая силой доводов соглашаться с ним все стороны.

Он пользовался огромным уважением и за пределами республики и в стране как опытный политик-патриарх, всегда занимавший прогосударственную позицию. В этом я убедился, когда в составе дагестанской делегации, возглавляемой Магомедали Магомедовичем, в 2004 году принимал участие в общественном форуме народов Кавказа и юга России. Его выступление с огромным интересом слушали все, в том числе и Президент России Владими Путин. Глава республики заявил, что нужно уважать устоявшиеся внутренние границы субъектов, не заниматься переделом территорий и сохранять целостность страны. Он все годы, пока был у власти, руководствовался одним лозунгом – за единый Дагестан, но в составе Российской Федерации. Руководство страны ценило его как политика, образцового руководителя субъекта – Магомедали Магомедович был награжден самыми высокими наградами России.

О Магомедали Магомедовиче можно говорить долго. И о его ключевой роли в разрешении трагических событий в Кизляре и Первомайском в 1996 году, когда он с угрозой для себя пошел на переговоры с Радуевым, предпринятых им титанических усилиях, чтоб не дать перекинуться войне из Чечни в Дагестан, об организации всенародного сопротивления бандам террористов в 1999 году, после чего Владимир Владимирович Путин сказал свои знаменитые слова про Дагестан.

Был очень скромным человеком, доступным, внимательным к нуждам людей. Легко шел на контакт, мог принять в любое время, без долгих согласований и звонков и очень оперативно решал вопросы обратившихся к нему людей.

Без сомнения, он творил историю. И вошел в историю Дагестана как один из талантливых и мудрых руководителей республики.

Источник «Зори Табасарана»