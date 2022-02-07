Федеральный центр выделил Дагестану 120 млн рублей на интеллектуальные транспортные системы

Правительство РФ направило в Дагестан 120 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2022 году. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

Всего 42 региона получат средства на реализацию мероприятий по внедрению ИТС. Автоматизированные процессы управления дорожным движением помогут повысить безопасность на дорогах. В 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 млрд рублей.

За прошедший год благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций.