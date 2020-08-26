Межрегиональная молодёжная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр» с 2014 года разрабатывает и апробирует в г.Самара общественные практики в сфере инклюзии. Самые успешные из них транслируются через тренинговые программы и стажировки для активной молодежи с инвалидностью и заинтересованных специалистов социального сектора регионов нашей страны.

С 2015 года специалисты Центра развивают на базе Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Инклюзивный городок, ставший примером и социальной франшизой для организаторов из других федеральных округов.

За 2018-2019 годы в тренинговых интенсивах,посвященных обучению практикам работы в инклюзивных социальных проектах, приняли массовое участие представители 36 регионов нашей страны.

Мероприятия проекта прошли от Севастополя до Владивостока и собрали активную аудиторию свыше 20000 человек. При проведении данных мероприятий несколько сотен специалистов инклюзивного движения и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья изъявили желание собраться на единой всероссийской площадке для обмена опытом и получения практических навыков организации современных инклюзивных проектов.

Новый для России Форум современной общественной инклюзии стал одной из ключевых тем встречи участников площадки Инклюзивный городок Молодежного Форума ПФО «iВолга 2.0» с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым и Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаровым Игорем Анатольевичем и получил одобрение всех участников встречи.

Федеральный инклюзивный форум «Живые инклюзивные практики» пройдет в городском округе Самара с 22 по 25 сентября 2020 года и станет ключевым событием социального проекта «Центр развития инклюзии регионов России», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Соорганизатором мероприятия выступит Федеральное агентство по делам молодежи, с ведущей инклюзивной платформой «Крылья возможностей».

Участников Форума ждет тренингово-мотивационная программа по пяти современным направлениям общественной инклюзии:

–«Инклюзивный театр» – INC:ТЕАТР;

–«Гражданская активность и волонтерство» – INC:АКТИВ;

–«Инклюзивный туризм» – INC:ТУРИЗМ;

–«Медиа в инклюзии» – INC:МЕДИА;

–«Инклюзивные танцы» – INC:ТАНЦЫ.

Модераторами и спикерами каждого направления станут ведущие эксперты межрегиональных и федеральных инклюзивных проектов. На секциях пройдут дискуссии по актуальной проблематике развития 1

инклюзивного движения, будут раскрыты эффективные проектные решения,связанные с развитием отдельных инициатив и всего сектора. Участникам Форума будут предложены комплексные решения, как уже найденные и апробированные инклюзивными командами регионов России, так и выработанные совместными усилиями в рамках проведения мероприятия.

Помимо лекционного материала, программа включает в себя широкий спектр мастер-классов по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью. Кроме того, стартовал конкурс социальных проектов «Живые инклюзивные практики – 2020», в котором участники могут продемонстрировать достижения своих действующих и реализованных проектов.

С тренинговыми программами и культурно-досуговыми мероприятиями можно подробно ознакомиться на официальном сайте Форума (https://incforum.ru/) и в официальной группе ВК (https://vk.com/inclusiainfo). В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в нашей стране Форум приобретает гибридный формат. На Форуме пройдут очные лекции и тренинговые программы спикеров с поддержкой онлайн-трансляций для участников, прошедших этап регистрации.

В событии планируется участие до 500 специалистов со всей России, участниками могут стать представители некоммерческого сектора, государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью, возраст участников от 18 лет.

Чтобы стать участником Форума, необходимо пройти регистрацию на нашем официальном сайте (https://incforum.ru/) и дождаться подтверждения регистрации от организаторов мероприятия. Молодые люди с ОВЗ могут иметь при себе сопровождающего, при условии, что сопровождающий является полноценным участником профильной (для человека с инвалидностью) смены Форума и проходит такую же регистрацию на сайте.

Инклюзивные общественные практики содействуют полноценному включению социально-незащищенных категорий молодежи в социально-экономические процессы общества. Проведение форума «Живые инклюзивные практики» является эффективной социальной реабилитацией, а также способствует развитию личностного и профессионального роста участников.

Для участников без ОВЗ это шанс получить комплексный опыт работы с людьми с инвалидностью, сформировать основы толерантности и переосмыслить основополагающую миссию социально-ответственной гражданской деятельности.

Концепция федерального форума «Живые инклюзивные практики» соответствует Международной конвенции о правах инвалидов и Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.