Федеральные специалисты обследовали в Дагестане 457 самостроев

По поручению Правительства РФ от 29 ноября 2019 года в целях определения механизма легализации самостроев в Республике Дагестан было обследовано четыреста пятьдесят семь объектов. Технический осмотр проводило ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства РФ. По итогам инспектирования специалисты подготовили рекомендации по легализации и дальнейшей эксплуатации данных объектов. Природными были определены сто пять домов от общего количества, по триста пятьдесят одному объекту необходимо проведение дополнительных мероприятий для приведения их в соответствие. Проект проведения технической экспертизы для решения проблемы самостроев реализуется в Дагестане в пилотном режиме.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники