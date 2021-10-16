Федеральные представители власти приехали в Дагестан для обсуждения досрочного переселения граждан из аварийного жилья

Президент страны Владимир Путин поручил ускорить переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года, а на 2022 год запланировать новую программу.

Дагестаном подписано соглашение с фондом ЖКХ о досрочном переселении граждан, чьё переселение было запланировано на 2023 год.

15 октября под руководством Сергея Меликова состоялось совещание с участием председателя Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и гендиректора Фонда Константина Цицина. Фондом на переселение выделен 51 млн рублей. Госбюджет для данной цели предоставил более 118 млн рублей.

Сергей Степашин отметил, что инфраструктура нового жилого фонда также должна быть на уровне. «Махачкала должна быть лицом не только Дагестана, но и всего Кавказа», — отметил он.