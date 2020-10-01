Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке Республики Дагестан на 28 сентября 2020 года

За период с 22 по 28 сентября 2020 года среди продовольственных товаров сезонные изменения цен зафиксированы на отдельные виды плодоовощной продукции.

Так, помидоры свежие, лук репчатый и огурцы свежие

подорожали на 3,7%, 1,3% и 0,1% соответственно. Одновременно, яблоки подешевели на 1,9%, капуста свежая, морковь – на 0,5%.

Среди остальных продуктов питания на 2% подорожал сахар, на 1,1% – рыба мороженая неразделанная, на 0,5% – масло сливочное, на 0,1% – яйца куриные, крупа гречневая-ядрица. При этом, на 0,7% снизились цены на пшено.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,4% подорожал шампунь, на 0,1% – колготки женские, паста зубная. В то же время, носки мужские подешевели на 1,4%, кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи – на 0,4%.

За неделю в группе медикаментов выросли цены на линекс (на 1%), троксерутин (на 0,4%), бромгексин (на 0,2%), флуоцинолона ацетонид, валокордин, ренни (на 0,1%). Вместе с тем, на 0,1% подешевел офтан катахром.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.