Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке Республики Дагестан на 14 сентября

Мониторинг цен на продовольственном рынке в Дагестане позволил определить некоторые изменения цен на плодоовощную продукцию. Так, на три процента подорожали помидоры и на полтора процента морковь. В то время как огурцы стали дешевле более чем на десять процентов. За репчатый лук, капусту и яблоки потребители заплатят меньше на четыре с лишним процента.

Повышение цен ощутимо на такие продукты, как куриные яйца, овощные консервы, сахар, подсолнечное масло. А вот куры, маргарин и мясные консервы подешевели на 1,2; 0,5 и 0,9 процентов соответственно.

Среди непродовольственных товаров наблюдается рост цен на спортивные костюмы для школьников, туалетное мыло. Покупатели заплатят меньше за кроссовки для взрослых и туалетную бумагу на 0,4 процента.

Отмечено подорожание на 0,1-0,8 процентов некоторых лекарственных средств: ренни, троксерутин, альмагель, валокордин и тд. Меньше стаи стоить бромгексин и флуоцинолона оцетонид.

Цены на бензин и топливо остались на прежней отметке.