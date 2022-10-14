Если не мы, то кто защитит Родину и наши дома?

Среди предприятий легкой промышленности Дагестана, решившихся перейти на изготовление изделий, необходимых для удовлетворения нужд мобилизованных военнослужащих, есть различные предприятия — ООО, производственные кооперативы, индивидуальные предприниматели.

Одним из таких индивидуальных предпринимателей является Курамагомед Гучучалиев, специализирующийся на пошиве постельных принадлежностей. Он любезно согласился рассказать изданию «Вести Агула» о своём предприятии и планах на ближайшее будущее.

— Моё предприятие осуществляет свою деятельность по пошиву постельного белья более 20 лет. Вместе с хасавюртовским предприятием «Лавантель» мы занимаем большую нишу на рынке этого товара. Мы являемся крупнейшими поставщиками постельных принадлежностей не только в Дагестане и Северном Кавказе, но и ближайших к нам регионов России. Завоевать рынок нам помогли отменное качество наших изделий, невысокая цена и изучение конъюнктуры рынка. Мы используем только лучшие материалы и фурнитуру. На сегодняшний день на предприятии самое современное оборудование, что позволяет нам при том же числе работников значительно нарастить объёмы производства.

Я внимательно слежу за событиями на Украине и считаю, что никто не должен оставаться в стороне от событий. Предприятие выпускает для нужд военных термобельё, тёплые носки, солдатские кальсоны, маскировочные халаты. Мы готовы изготавливать спальные мешки, но нам нужны специальные материалы. Как только этот вопрос решится, мы наладим выпуск качественных спальников. В качестве гуманитарной помощи мы закупили и передали в зону боевых действий несколько квадрокоптеров, а также нашу продукцию — маскхалаты, теплые вещи, кальсоны.

Мы помогаем в снаряжении призванным в ходе частичной мобилизации нашим парням. Если не мы, то кто защитит нашу Родину, наши дома, наши семьи. Отправляющимся в зону боевых действий пожелаю, чтобы они верили в правое дело, верили во всевышнего и с победой вернулись домой. А мы здесь сделаем всё, чтобы их семьи ни в чём не нуждались.

В заключение Курамагомед попросил передать самые добрые пожелания главе Агульского района Каидову Закиру Гусейновичу, своему преподавателю в бытность студентом.

Абдулрашид Рамазанов