Ещё три благоустроенных двора появились в Каспийске по проекту «Комфортная городская среда»

По проекту «Мой Дагестан — комфортная городская среда» в городе Каспийске благоустроили 3 двора. 15 декабря по этому случаю в этих дворах по адресам Ленина 14, Ленина 24, Советская, 4, прошли торжественные мероприятия.

На открытии участвовали сами жители домов в этих дворах, а также пришедшие поздравить их с этим событием депутаты и представители городской администрации.

Собравшиеся жители высказались о том, что состояние дворов улучшилось, по всем дворам проложили асфальт, обновили освещение, скамейки и обставили детские и воркаут площадки.

Замглавы города Людмила Левицкая поздравила собравшихся с открытием облагороженных дворов. Напомнила, что таких дворов, которым нужен был капитальный ремонт, в Каспийске было немало, благодаря этой программе, реализуемой главой республики Владимиром Васильевым, за текущий год была проведена огромная работа по улучшению дворовых территорий и улиц.

Представитель строительной организации отметил, что они постарались сделать так, чтобы было красиво в этих дворах и уютно жильцам. И попросил каждого беречь и охранять как свою собственность.

Далее первый замглавы города Загирбек Таибов поблагодарил тех, кто приложил усилия для создания условий на этих дворовых территориях, а также попросил жильцов сохранить красоту этих дворов.

В свою очередь, каспийчане выразили слова благодарности всем тем, кто участвовал в благоустройстве их дворов, и пообещали сберечь и охранять их.

Завершились праздничные мероприятия зажигательным танцем воспитанников ДДТ Каспийска и песней о Дагестане.