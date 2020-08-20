Общество

Эпидситуацию в муниципалитете и подготовку школ к новому учебному году обсудили на заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории Агульского района

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Заместитель главы Агульского района Салих Рамазанов провел накануне заседание оперативного штаба с участием начальников отделов, руководителей учреждений и структурных подразделений администрации, где были рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации в районе и подготовки школ к началу нового учебного года.

Об эпидемиологической обстановке в районе сообщил заместитель главврача Агульской ЦРБ Муса Омаров. «По состоянию на 19 августа 2020 года в районе под медицинским наблюдением на дому находятся 21 человек: из них контактных по коронавирусу 20 человек, контактных с внебольничной пневмонией 1 человек. Прибывших из не благополучных стран нет. За весь период ограничительных мероприятий с 1 апреля 2020 года в районе по различным показателям проведено 1250 исследований на коронавирус, положительных результатов выявлено 91. В настоящее время в инфекционном госпитале Агульской ЦРБ больных с внебольничной пневмонией нет. Биоматериалы для обследования на коронавирус отправлены в лаборатории города Махачкалы и Дербента. Сняты с медицинского наблюдения 211 человек, находятся на самоизоляции по окончанию 14-дневного карантина и по отрицательным результатам тестов», — сообщил Омаров.

Далее в ходе совещания начальник Отдела образования Абдулахад Магомедов проинформировал: «Во всех образовательных учреждениях района проведены косметические ремонты, побелочно-покрасочные работы, приведены в порядок территории школ, дворы ДОУ. В рамках государственной программы «Развитие» в девяти школах района продолжаются ремонтные работы по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Также для функционирования школ необходимо выполнить все предписания Роспотребнадзора: проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, термометрия и отслеживание тревожной симптоматики среди участников образовательного процесса, установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук и приборов для обеззараживания воздуха», — отметил Магомедов.

Заместитель главы района Назим Юсуфов, курирующий вопросы безопасности и образования в районе, отметил, что вопрос эпидемиологической обстановки не снимается с контроля в связи с продолжением выявления случаев заболевания. Он также отметил необходимость проведения работы по проверке соблюдения масочного режима и соблюдения требований Роспотребнадзора торговыми точками и другими объектами общественного пользования.

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