Эпидемиологическая ситуация в республике стабильна

Такой вывод по итогам заседания оперативного штаба 23 марта сделал первый вице-премьер республики Анатолий Карибов. Одной из главных тем совещания стало усиление санитарного контроля на пунктах таможенного пропуска в связи с транзитом через республику граждан иностранных государств.

Анатолий Карибов подчеркнул, что с 18 марта каждый приезжающий в республику должен пройти двухнедельный срок самоизоляции.

Что касается профилактических мер, то регион получит более трехсот тысяч масок. А на базе ГБПОУ «ИПК» города Избербаша было запущено производство марлевых масок, которые имеют несколько слоев защиты.

Для установки обратной связи с населением будет запущен многоканальный номер 8-800-350-00-63, звонки на который будут поступать в ситуационный центр в Администрации Главы и Правительства РД.

В рамках совещания обсуждалась ситуация на региональном продовольственном рынке, которая ежедневно отслеживается.

Анатолий Карибов отметил, что на рынках ситуация спокойная, как в сфере предложения, так и в плане спроса со стороны населения.