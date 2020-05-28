Эпидемиологическая ситуация в Агульском районе под контролем главы муниципалитета

27 мая глава Агульского района Закир Каидов посетил Агульскую ЦРБ. Он пообщался с руководством больницы и с пациентами.

Главврач ЦРБ Рамис Курбанмагомедов заявил, что информация, озвученная в публикации «Мой Дербент», не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования анализов тест-систем, которые подтвердили в общей сложности 17 пациентов с COVID-19 в районе.

На данный момент в ЦРБ проходит лечение один пациент с подтверждённым коронавирусом и шесть граждан с внебольничной пневмонией. Остальные уже выписаны по причине выздоровления.