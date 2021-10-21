Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается достаточно сложной

Ежедневно подтверждаются сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Работники Комплексного центра социального обслуживания населения Агульского района еще весной прошли коллективную иммунизацию от коронавирусной инфекции.



Курбанов Курбан Камалович работает в центре соцобслуживания населения специалистом. Он поделился своим мнением по поводу вакцинации.

«Сейчас самая обсуждаемая тема — это вакцинация от коронавируса. Делать прививку или нет, это решение лично каждого. Перед прививкой сдал все анализы на антитела. Прошел двухкомпонентную вакцину «Гам-Ковид-Вак». Перенес отлично, никакой реакции не было. Единственное, пару дней побаливало место укола. Вакцинация — это единственный способ защиты как самого себя так и своей семьи, родных и близких от этой коварной болезни. Здоровья всем!» — рассказал Курбанов.

Наибет Гасукаева