Вакцинация, Общество

Эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается достаточно сложной

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Ежедневно подтверждаются сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Работники Комплексного центра социального обслуживания населения Агульского района еще весной прошли коллективную иммунизацию от коронавирусной инфекции.

Курбанов Курбан Камалович работает в центре соцобслуживания населения специалистом. Он поделился своим мнением по поводу вакцинации.
«Сейчас самая обсуждаемая тема — это вакцинация от коронавируса. Делать прививку или нет, это решение лично каждого. Перед прививкой сдал все анализы на антитела. Прошел двухкомпонентную вакцину «Гам-Ковид-Вак». Перенес отлично, никакой реакции не было. Единственное, пару дней побаливало место укола. Вакцинация — это единственный способ защиты как самого себя так и своей семьи, родных и близких от этой коварной болезни. Здоровья всем!» — рассказал Курбанов.

Наибет Гасукаева

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