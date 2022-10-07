Энвер Набиев: «Я уверен в том, что наша страна и наш президент пройдут все испытания, которые свалились сегодня на Россию и мы станем сильнее»

На центральной площади Махачкалы проходит патриотическая акция в поддержку курса Президента России «В единстве – наша сила!».

Перед собравшимися выступил Герой Российской Федерации Энвер Набиев. «Очень рад видеть такое большое количество своих земляков, пришедших сегодня поддержать эту акцию. Сегодня мы говорим о твердой позиции нашего государства, нашего президента. Сегодня мы говорим о поддержке всех тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, защищает свою Родину. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят обычные ребята, которые любят свою страну. Очень важно, что сегодня мы все едины. Мы за правду, а сила в правде. Дружба народов, солидарность, взаимовыручка, горский кодекс чести – эти смыслы для нас не новые. Они пришли к нам с прошлой эпохи, на них воспитывалось ни одно поколение дагестанцев. Это ориентир для нынешней молодежи республики. От себя лично хотел бы поздравить Верховного главнокомандующего Владимира Путина с юбилеем. Он возглавил нашу страну в очень тяжелое время, когда России находилась в политическом и экономическом кризисе. Он сумел быстро решить много проблем. И я уверен в том, что наша страна и наш президент пройдут все испытания, которые свалились сегодня на Россию и мы станем сильнее», — сказал Энвер Набиев.