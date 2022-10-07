Энвер Набиев: «Мы говорим о твердой позиции нашего Президента…»

В рамках концерта-акции «В единстве – наша сила!» в поддержку курса Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая прошла сегодня на главной площади Махачкалы, перед участниками мероприятия выступил и Герой Российской Федерации Энвер Набиев.

«Ассалам алейкум! Добрый день, уважаемые земляки! Очень рад видеть такое количество своих земляков, пришедших сегодня поддержать данную акцию.

Сегодня мы говорим о твердой позиции нашего государства, нашего Президента, нашей республики. Сегодня мы говорим о поддержке всех тех, кто сейчас находится в боевых действиях, защищает свою Родину и интересы нашей Родины. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят обычные ребята, которые любят свою страну.

Россия – великая страна. И очень важно, что сегодня здесь мы, все, вместе, едины за нашу страну, за нашего Президента, за правду, потому что сила – в правде.

Дружба народов, солидарность, горский кодекс чести… Эти смыслы для нас не новые. Они пришли к нам из прошлой эпохи. На них воспитывалась не одно поколение дагестанцев. Это – ориентир и для нынешней молодежи Дагестана.

Я от себя лично хотел бы поздравить нашего Верховного Главнокомандующего с юбилеем. Он возглавил нашу страну в очень тяжелое время, когда наша страна находилась в политическом и экономическом кризисе. Быстро решил многие общественные проблемы. И сегодня я уверен в том, что наша страна и наш Президент пройдут все испытания, которые свалились на нашу страну. И мы станем сильнее.

За Президента. Спасибо!», — сказал Энвер Набиев.

Источник: Лезги Газет