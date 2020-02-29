Энрик Муслимов провел прием граждан в Агульском районе

Сегодня, 29 февраля, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов в администрации Агульского района провел прием граждан. Прозвучавшие на приеме вопросы касались различных сфер: здравоохранения, образования, социальной сферы и др.

Так, мать четырехлетнего Али Сиянат Пирдамова из села Рича обратилась за помощью к министру в получении квоты на лечение ребенка. Внимательно выслушав, Энрик Муслимов заявил, что будет содействовать в получении медицинской помощи в случае ее необходимости за пределами региона, сказав, что лично попросит министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова подключиться к решению вопроса.

Сотрудников отдела образования Ашуру Мирзоеву и Наиду Магомедову беспокоил вопрос нехватки в школах муниципалитета учебников, в том числе на родном языке. «У нас уроки агульского языка в школах ведутся с 1992 года, а последний выпуск учебников был в 1995 году, после не было выпущено ни одного учебника», — сообщила Наида Магомедова. Также она рассказала о подготовке учебника на родном языке для третьего класса, который из-за отсутствия финансирования не выпущен и выразила надежду, что при содействии главы Агульского района Закира Каидова и начальника отдела образования Магомеда Гусейнова в ближайшее время он будет издан.

Как рассказала Ашура Мирзоева, школы района каждый год сталкиваются с проблемой нехватки учебников. «В первый класс в этом году пойдет 121 ученик, а учатся в первом классе 109 учеников, и, зная, что в следующем году количество первоклашек увеличится, решить проблему со стопроцентным обеспечением учебниками не получается. Нам выделяют учебники не с учетом прогноза, а по факту», — сказала Ашура Мирзоева. Министр напомнил, что власти уделяют большое внимание сохранению национальных языков, содействуя изданию учебников на национальных языках, и заявил, что поможет устранить их нехватку.

Все еще актуальной остается проблема асфальтирования дорог в районе, озвученная представителем Совета старейшин Рамазаном Шабановым. «Хорошо, что вы приехали на машине, а не на вертолете. Асфальтом были покрыты наши дороги более двадцати лет назад, в каком они состоянии, вы уже увидели, от ямочного ремонта никакого толка нет, хотел попросить вас посодействовать в укладке там асфальта», — сказал аксакал.

Также Рамазан Шабанов был озабочен вопросом сохранения школ как селообразующим фактором и отрицательно высказался по поводу закрытия школ с малым количеством учеников и подвоза учеников данных школ на автобусах в соседние села или строительства интернатов. «Я сам учился в интернате с пятого по восьмой класс в селе Хутхул, девятый и десятый классы я окончил в селе Тпиг. При живых родителях, живя в интернате, я чувствовал себя сиротой», — отметил Шабанов, который добавил, что в сегодняшних реалиях родители при таком исходе дел решат покинуть родное село, не подвергая детей различного рода рискам. На что Энрик Муслимов ответил, что ему как человеку, окончившему сельскую школу, знакомы подобного рода проблемы и что он постарается донести озвученные вопросы до соответствующих министерств и ведомств, чтобы результат был положительным.

Начальник сетевого участка райэлектросетей Изамудин Шабанов пожаловался на износ электросетей до 98 процентов и возрастающее потребление электроэнергии в районе. На вопрос министра Энрика Муслимова, в связи с чем обусловлен рост потребления электроэнергии, если население района уменьшается, Шабанов объяснил, что большинство жителей района перешло на отопление электричеством, одной из причин этому служит подорожание угля. Также обратившийся проинформировал министра о плохом техническом оснащении и нехватке транспорта. Энрик Муслимов заявил, что проблема тяжелая, и накапливалась годами. «Я со своей стороны обращусь в соответствующие органы, попробуем изменить ситуацию в лучшую сторону», — сообщил министр.

На встрече с министром помощник главы Агульского района Али Курбанов поднял тему реставрации исторических мечетей в селах Тпиг и Рича и затронул вопрос включения агульцев в единый перечень коренных и малочисленных народов, утверждаемый Правительством РФ. Энрик Муслимов поддержал идею с реставрацией мечетей и заверил, что выяснит, почему статус малочисленности агульского народа не подтвержден. Получение статуса позволит существенно улучшить жизнь агульцев на исторической родине.

О нехватке помещений в детском саду «Сказка» села Рича рассказал главе ведомства заведующий ДОУ Набидулла Рамазанов. Кроме того, здание учреждения находится ветхом состоянии, капремонт, проводимый ежегодно, не решает проблему. По словам Рамазанова, целесообразно было бы построить новое здание. «Эта постройка сороковых годов прошлого столетия. Сказать, что она в аварийном состоянии — значит ничего не сказать. Стены отошли, образовались большие щели, мы их кое-как закрыли», — сказал Набидулла Рамазанов.

Министр по национальной политике и делам религий РД пообещал в рамках своей компетенции разобраться в этой и в других проблемах, прозвучавших от жителей Агульского района, и помочь в их решении.

Камиль Мирзоев