Энрик Муслимов принял участие в работе III Форума НКО Юга России

III Форум некоммерческих организаций Юга России начал свою работу в Дагестане 4 октября. Мероприятие, организованное Министерством по национальной политике Республики Дагестан, проводится на базе санатория «Каспий». Здесь принимают участие более трехсот участников из семи регионов России, в том числе пятьдесят НКО республики из тридцати муниципалитетов региона. По словам руководителя Миннаца Дагестана Энрика Муслимова, форум проходит в Дагестане уже в третий раз и направлен на развитие некоммерческого сектора и стимулирования эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. На сегодняшний день на юге России зарегистрировано около тридцати тысяч НКО, в России некоммерческих организаций зарегистрировано более двухсот десяти тысяч.

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