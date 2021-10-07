Энрик Муслимов осудил действия дагестанской молодёжи, порочащие честь республики

Министр по нацполитике и делам религий Энрик Муслимов отреагировал на инцидент с участием дагестанцев, произошедший в Москве. В социальных сетях распространилось видео, где трое молодых людей, уроженцев Дагестана, напали на другого молодого человека. Энрик Муслимов подчеркнул, что такое поведение вызывает неприятие на родине и осуждение. Он отметил, что именно такое поведение дискредитирует Дагестан и свои же семьи.

Руководитель Миннаца РД выразил сожаление пострадавшему и его семье и обратился с напутственными словами к молодым дагестанцам.