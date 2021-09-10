Энрик Муслимов выступил ведущим патриотического мероприятия «Вахта Героев»

9 сентября в Доме дружбы прошла «Вахта Героев», в рамках которой герои Отечества встретились с Главой Дагестана, а также общественностью: молодёжными и общественными объединениями, отрядами ТОКС. Также в мероприятии приняла участие Ирина Лампартер — секретарь общественной организации «Российская ассоциация героев», Магомед Баачилов — руководитель управления Росгвардии РД.

Открыл мероприятие и выступил его ведущим министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов. Приветствуя участников встречи, он отметил, что «Вахта Героев» в Дагестане проходит уже второй год, а также подчеркнул, что в 2021 году в республике 14 Героев РФ, награжденных «Золотой звездой».