Общество

Энрик Муслимов выступил ведущим патриотического мероприятия «Вахта Героев»

Оставить комментарий

9 сентября в Доме дружбы прошла «Вахта Героев», в рамках которой герои Отечества встретились с Главой Дагестана, а также общественностью: молодёжными и общественными объединениями, отрядами ТОКС. Также в мероприятии приняла участие Ирина Лампартер — секретарь общественной организации «Российская ассоциация героев», Магомед Баачилов — руководитель управления Росгвардии РД.

Открыл мероприятие и выступил его ведущим министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов. Приветствуя участников встречи, он отметил, что «Вахта Героев» в Дагестане проходит уже второй год, а также подчеркнул, что в 2021 году в республике 14 Героев РФ, награжденных «Золотой звездой».

Также читают:

О повышении заработной платы
Обращение полномочного представителя Президента РФ...
В Дагестане более 120 сельских семей получат новое...
Сергей Меликов о коррупции: «Теперь самим придетс...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *