Энергетический комплекс Дагестана получит мощный толчок

Утвержденный Президентом РФ Владимиром Путиным перечень поручений позволит запустить в Дагестане масштабную работу по реализации проектов газоснабжения и развития энергетического хозяйства, написал глава республики Сергей Меликов в своем инстаграм-канале.

«Это беспрецедентный случай – когда на федеральном уровне приняты меры в целях обеспечения газом и электричеством жителей одного, отдельно взятого региона. Но нужно помнить, что впереди кропотливая и длительная работа, которая потребует совместных усилий органов власти и ресурсоснабжающих организаций, а также терпения – со стороны дагестанцев», — написал руководитель региона.

По словам Меликова, в настоящее время власти Дагестана уже наладили взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций, и сейчас в рамках новых поручений президента данное сотрудничество будет расширено.

«Проблемы энергетического комплекса – это не единственные вопросы, которые мы планируем решать в новом году», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ вместе с ПАО «РусГидро», «Россетями» и «Газпромом» до марта рассмотрят вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в энергокомплекс Дагестана. Это следует из перечня поручений по итогам пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. Средства нужны для модернизации и развития проектов в республике.

Кроме того, непосредственно «Россети» вместе с Правительством Дагестана к тому же сроку рассмотрят объединение «на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей Республики Дагестан».

«Газпром» же до марта вместе с кабмином должен рассмотреть возможность ускоренной газификации в регионе.

Напомним, что в конце декабря Президент России Владимир Путин на пресс-конференции пообещал помочь в решении проблемы энергоснабжения в Дагестане. После ПАО «Россети» сообщали о планах вложить в модернизацию сетевого комплекса Дагестана почти 7,7 млрд рублей в 2022-2023 гг.

Ранее также сообщалось о выделении «Россети Северный Кавказ» 0,89 млрд руб. из резервного фонда на возмещение затрат на восстановление распределительных сетей в Дагестане.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники