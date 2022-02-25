Эмирбек Агагюлов: «Цель спецоперации России — зачистить Украину от нацистов»

Ветеран правоохранительных органов, подполковник полиции в отставке Эмирбек Агагюлов – о начале военной спецоперации на территории Украины:

«24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Российская армия вошла на украинскую территорию с целью демилитаризации и зачистки страны от нацистов.

Трудно себе представить, но еще два десятка лет назад нацизма в бывшей советской республике не было. Имена Степана Бандеры, других деятелей «освободительной борьбы» большинству украинцев мало что говорили. Однако к своему 30-летию Украина, потерявшая миллионы своих сынов и дочерей в борьбе с фашистской Германией, сама превратилась в рассадник нацизма. Сегодня нацизм на Украине закреплен в идеологии и используется на практике на самом высоком государственном уровне. Что и говорить, если украинская армия «вплела» символы Третьего рейха в свою армейскую символику! А военная символика, как известно, отражает традиции армии как важнейшего элемента государства.

Фашизация Украины стала, на мой взгляд, необратимой в октябре 2012 года, когда по итогам парламентских выборов в Верховную раду вошла националистическая партия «Свобода». Тут же депутаты «Свободы» сделались частыми гостями ток-шоу на телевидении, разжигая в прямом эфире национальную рознь и продвигая в массы фашистскую идеологию. За пару лет национализм, к тому моменту мало отличающийся от нацизма, стал доминировать во всей украинской политике. На фасадах домов в Киеве стали появляться свастики, а в переходах — надписи «москалей на ножи», и никому не приходило в голову их стирать. За организацию марша в честь дивизии СС могли выписать смешной штраф, а за футболку с гербом СССР дать реальный срок.

Устроители Холокоста на Украине стали государственными героями, в армии практикуется нацистское приветствие, а неонацистские партии появляются как грибы после дождя и процветают. Именно украинские радикальные националисты, многие из которых считают своим кумиром Гитлера, составили ударную часть Евромайдана и войны в Донбассе, они же сегодня — идеологически мотивированное ядро армии Украины.

Все это — плоды «декоммунизации», осуществляемой пришедшими к власти нацистами.

Отсюда и законы, попирающие не только конституцию, но и все человеческие нормы. Закон «Об образовании» лишил возможности учиться на родном языке русскоязычных, другой закон, подписанный Зеленским, забывшим своего деда-фронтовика, запрещает русский язык во всех сферах деятельности, сохраняя ее только на бытовом уровне. Закон «О коренных народах» пришлыми признает всех, кроме украинцев и крымских татар. А жителей Донбасса вообще ограничили в гражданских правах, вне зависимости от национальности.

Тут и до концлагерей недалеко. Говорят, что соответствующие законопроекты о «перемещенных лицах» уже готовы. В такой ситуации миссия, которую взяла на себя Россия, — освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии, — иначе как благородной не назовешь. И в том, что мы победим нацизм на Украине, я не сомневаюсь. Если удалось в 1945-м — удастся и сейчас».