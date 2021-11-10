Эмин Шайхгасанов обсудил меры господдержки аграриям на содержание КРС

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направило проект постановления Правительства РФ по предоставлению средств производителям, которые занимаются производством сырого молока и разведением КРС. В связи с этим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов встретился с производителями по вопросам предоставления субсидий. По словам Эмина Шайхгасанова, поголовье молочного крупного рогатого скота в республике составляет более девятисот тысяч голов. Субсидии планируется предоставлять в размере половины от произведенных затрат.

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