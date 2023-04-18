Эмин Мерданов принял участие в совещании Минэкономразвития РФ по подготовке к летнему туристическому сезону

Вчера, 17 апреля, под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова прошло совещание по подготовке к летнему туристическому сезону-2023.

В центре внимания находились вопросы обеспечения достаточности транспортного сообщения, в том числе количество авиационных рейсов и поездов. Особое внимание было уделено готовности к приему туристов гостиниц и пансионатов, а также объектов инфраструктуры, в том числе пляжей и парков аттракционов.

Отдельно рассматривался вопрос безопасности туристических объектов, включая санитарно-эпидемиологические меры.

О подготовке к туристическому сезону в Республике Дагестан рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. Он подчеркнул, что на майские праздники ожидается полная загрузка большинства коллективных средств размещения. В связи с этим в муниципальных образованиях, через которые проходят основные туристические маршруты, осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству территорий, уборке и утилизации мусора, ремонту придорожной инфраструктуры.

По словам Эмина Мерданова, ведется работа по повышению уровня безопасности туристов на опасных туристских локациях и маршрутах в горной местности республики.

«Создана группа реагирования на чрезвычайные ситуации, в состав которой включены представители Минтуризма, МЧС, МВД, Министерства здравоохранения республики. В режиме онлайн в группу поступает информация о происшествиях на туристских локациях, принимаются меры оперативного реагирования», – сказал он.

Также Эмин Мерданов отметил, что совместно с представителями Роспотребнадзора, МЧС по РД, муниципальными образованиями и арендаторами реализуются мероприятия по подготовке пляжей к летнему сезону, улучшению их санитарного состояния, а также ведется работа по обеспечению безопасности отдыхающих.