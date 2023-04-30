Эмин Мерданов примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Делегация Дагестана во главе с Сергеем Меликовым примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить с 2 по 4 мая в Минеральных Водах.

Ключевой повесткой мероприятия станет обсуждение инвестиционного и туристического потенциала Северного Кавказа: будут презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития региона.

Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов примет участие в деловой программе выставки, в частности в сессиях, посвященных новым трендам и возможностям туризма в СКФО, а также инвестиционному развитию инфраструктуры гостеприимства.

На стенде Республики Дагестан будут презентованы инвестпроекты республики и продукция народных художественных промыслов, а на презентационном экране покажут ролик о туристском, промышленном и сельскохозяйственном потенциале региона.