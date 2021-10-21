Эмеев назвал коров «стоп-фактором» развития железных дорог

В правительстве состоялось совещание, на котором обсудили проблему выхода скота на железнодорожные пути.

Первый вице-премьер Батыр Эмеев отметил, что эта проблема в целом сказывается на развитии железных дорог. Эмеев подчеркнул, что в этом году отрасль будет развиваться за счёт привлечения инвестиций. Ожидается масштабная реконструкция Махачкалинского железнодорожного вокзала.

«Стоп-фактором» здесь выступает попадание скота под поезда, которое приводит к техническим проблемам, а также становится причиной нарушения графиков движения. При этом мы имеем хорошее железнодорожное полотно, наша дорога рассчитана на 100-120 километров скоростного режима. В этой связи прошу глав муниципальных образований усилить работу по обеспечению безопасного выпаса скота вблизи железной дороги», — сказал Эмеев.

Зафиксировано 48 случаев наезда поездов на скот. Это привело к повреждению локомотивов, рельсов и неудобству пассажиров.

С населением проводятся беседы по безопасному выпасу скота.