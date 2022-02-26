Эльмурза Саитов: «Украина упрямо не желала мира, теперь ее к этому приходится принуждать»

Решение Президента Российской Федерации Владимира Путина о начале специальной военной операции продиктовано необходимостью защитить наших соотечественников, сограждан, россиян – и на территории ДНР и ЛНР, и на территории Крыма, отвести угрозу от России.

Своим мнением об этой военной операции делится наш эксперт, председатель Общественной палаты Ногайского района РД Эльмурза Суюнович Саитов.

– Я поддерживаю решение Президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции российских войск на Украине. И это решение Главы государства, считаю, принято своевременно, обдуманно. Нам фактически не оставили дипломатических ходов и приемов для иного решения этой серьезной угрозы не только безопасности Донецких республик, но и прямой угрозы территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Украина упрямо не желала мира, теперь ее к этому приходится принуждать.

Да, США и западные страны, как и ожидалось начали вовсю пугать нас введением больших санкций против России. Однако руководство страны обещало, что примет в ответ зеркальные меры. Сегодня идут только вторые сутки военной операции, а президент Украины сам же признался и покритиковал Запад за то, что тот не торопится с помощью, а играет роль стороннего наблюдателя. Зеленский начал предлагать России перейти на переговоры. На это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, что Россия сядет за стол переговоров только в том случае, когда ВС Украины сложат оружие. Совершенно правильный ответ. Россия не стремится завоевать или подчинить себе Украину. Наши руководители хотят, чтобы в этой соседней, некогда дружественной нам стране царили мир и развитие.

Если бы не Президент Путин, у нас на границе могли появиться вооруженные до зубов фашисты с атомным оружием. Этого нельзя было допустить, – отметил Эльмурза Саитов.

Источник: Голос Степи