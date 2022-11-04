Эльмира Кожаева: «Праздник и сегодня имеет свой вес, так как проживающие в России народы живут в дружбе и согласии»

Сегодня, 4 ноября, вся наша страна отмечает День народного единства, который берет свои истоки аж 16 века. Праздник и сегодня имеет свой вес, так как проживающие в России народы живут в дружбе и согласии. В России сейчас проживают представители 195 народов, отмечает главный редактор издания « Голос степи» Эльмира Кожаева.

— Согласитесь, количество народов, проживающих в стране очень большое, но этим и уникальна многонациональная Россия. Разные традиции и культура, обычаи, но едино одно- любовь к России и уважение к друг другу.

Это мы видим и сегодня, когда на полях сражений на Запорожье,Донбассе и Херсонщине бок о бок сражаются,защищая южные рубежи нашего государства воины всех национальностей. Недавно позвонил родственник из зоны боевых действий и говорит,что рядом с ним мини Россия- карел,русский,мордвин,татарин,черкес и осетин.И они вместе в одном взводе, делят хлеб и кров. Думаю именно так закаляется и крепнет дружба и братские узы между народами многонациональной,самой красивой и богатой страны на земле- России. Как сказал президент страны Владимир Путин «Россия богата своими народами». Давайте беречь это богатство. С праздником, с Днем народного единства, друзья, — сказала Эльмира Кожаева.

Источник: Голос степи