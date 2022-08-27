Елена Павлюченко в Кизляре вручила подарки к 1 сентября детям из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей

26 августа в Кизляре в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» председатель комитета НС РД по образованию и науке, региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Елена Павлюченко вручила подарки к 1 сентября детям из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

Подарками стали школьные рюкзаки, наполненные всем необходимым для учебы. 40 мальчишек и девчонок получили полные школьные комплекты в торжественной обстановке в Молодежном культурном центре. Особенным подарком ко Дню Знаний был награжден и юный герой из Кизляра – девятиклассник Тимур Гусейнов, который в августе спас тонущего ребенка.

Елена Павлюченко поблагодарила юного спасателя и его папу, а также порадовала брата и сестру Тимура, которым тоже вручила рюкзаки от «Единой России» с подходящей надписью «Быть первым». Школьными наборами депутат порадовала еще несколько кизлярских ребят и пожелала хорошо учиться и быть гордостью своих родителей.