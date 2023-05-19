В Сулейман-Стальском районе Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко приняла участие в торжественном вручении паспортов гражданина РФ участникам Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» главный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, получили 13 школьников.

Поздравляя ребят со знаменательным событием, Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко и Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов подчеркнули значимость документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, и участие подрастающего поколения в «Движении первых». Поблагодарили ребят за активную гражданскую позицию, пожелали им успешной учебы и благополучного будущего.