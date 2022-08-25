Елена Павлюченко навестила многодетную семью из Кайтагского района

Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко навестила многодетную семью из села Маджалис Кайтагского района.

Мать семейства Света Магомедова одна воспитывает четверых детей, трое из которых имеют инвалидность. Они живут в стеснённых условиях на съемной квартире.

Депутат привезла детям продукты и рюкзак со школьными принадлежностями пятикласснику Запиру Магомедову. Мальчик находится на лечении и по завершению курса реабилитации продолжит учебу.

Елена Павлюченко оказала содействие в выделении семье земельного участка руководителем муниципального образования Кайтагского района.