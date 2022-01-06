Электросетевой комплекс Дагестана будет модернизирован

Все поручения Президента РФ, связанные с нормализацией ситуации в энергетическом комплексе республики, будут исполнены в срок.

Об этом заявил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, комментируя перечень поручений Президента РФ Владимира Путина, принятых по итогам пресс-конференции главы государства.

«Совместно с ПАО «Россети» нами будет проработан вопрос об объединении на базе крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в энергетической сфере, электрических сетей республики.

Также Президентом поручено представить предложения о повышении эффективности работы на территории республики электрических сетей.

На сегодняшний день в республике существуют 8 территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии.Помимо этого, в республике также наблюдается большое количество сетей, принадлежащих различным собственникам и бесхозяйных сетей.

Задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным говорит о том, что необходимо консолидировать все сети под управление крупнейшей электросетевой компании ПАО «Россети». Это позволит утвердить высокие стандарты управления электрическими сетями. Задача Правительства Республики Дагестан – в первую очередь, обеспечить надежность энергоснабжения потребителей электрической энергии и повысить эффективность функционирования энергетической отрасли», — сообщил Абдулпатах Амирханов.

Он также напомнил, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в текущем году Правительством региона с ПАО «Россети Северный Кавказ» была подписана дорожная карта по выявлению, идентификации электросетевых объектов, оформлению прав на них и организации работ по приведению их в соответствие с техническим регламентом.

Также разработан проект Программы модернизации и повышения надёжности электросетевого хозяйства региона.