Эксперты Регионального штаба по общественному наблюдению за выборами прогнозируют хорошую явку в последний день голосования

В 8:00 в Дагестане стартовал заключительный третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Народного Собрания республики. По итогам анализа прошедших выборов второго дня, эксперты прогнозируют высокую явку избирателей. «Поступавшая в течение второго дня голосования информация с нескольких участков о предполагаемых нарушениях была отработана и не получила подтверждения. По решению суда член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Салим Халитов был исключен из состава членов участковой избирательной комиссии избирательного участка 1123», – сообщили эксперты штаба. Напомним, что в течение всех выборных дней в Центре общественного наблюдения идет мониторинг хода голосования. С помощью видеостены, состоящей из 8 видеопанелей, ведется наблюдение за трансляцией с территориальных и участковых избирательных комиссий. На каждую видеопанель выведено по 6 объектов одновременно, которые чередуются. Кроме того, 20 наблюдателей следят за ходом голосования с мониторов компьютеров. В штабе присутствуют эксперты ЦОН, дающие оценку работе центра.

Источник: Мирмол